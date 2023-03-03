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Врач Лашина предупредила о риске ухудшения слуха из-за злоупотребления алкоголем

Араз Салехов
Общество
Врач Лашина предупредила о риске ухудшения слуха из-за злоупотребления алкоголем
Фото: Pexels

У человека из-за злоупотребления алкоголем может ухудшиться слух. Об этом сообщила врач-оториноларинголог консультативно-диагностического отделения Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Анна Лашина.

— В зависимости от количества, качества и длительности приема алкогольных напитков возможно воздействие на волосковые клетки внутреннего уха. Именно они осуществляют преобразование звуков в сигналы, которые далее анализируются в слуховой зоне коры больших полушарий мозга, — сказала она.

В связи с этим у человека могут возникнуть проблемы с восприятием человеческой речи. Также из-за чрезмерного употребления алкоголя может произойти нарушение в работе вестибулярного аппарата, цитирует Лашину агентство городских новостей «Москва».

Ученые установили, что употребление алкогольных напитков связано с ускорением прогрессирования болезни Альцгеймера. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще болезни вызывают спиртные напитки и как влияет на здоровье употребление алкоголя каждые выходные.

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