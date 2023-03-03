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От кастрюлей до белья: какие подарки лучше не дарить на 8 Марта

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
От кастрюлей до белья: какие подарки лучше не дарить на 8 Марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В качестве подарка на 8 Марта жительницы России меньше всего хотят получить кухонную и бытовую технику, а также хозтовары. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании IFORS Research, которые есть распоряжении «Вечерней Москвы».

— Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавляют хозтовары и бытовая техника. Неудачным подарком их считает четверть опрошенных. Причем среди женщин их доля еще выше: 28 процентов, — отмечают авторы исследования.

Чуть больше, чем каждый пятый респондент (23 процента), не считает хорошей идеей дарить одежду и обувь. 15 процентов не стали бы приобретать в качестве подарка посуду, а 12 процентов — нижнее белье.

Полностью антирейтинг самых неудачных подарков на 8 Марта, по мнению россиянок, выглядит так:

  • кухонная техника, бытовая техника, утварь, хозтовары (назвали 28 процентов респондентов);
  • одежда и обувь (23);
  • посуда и ваза (16);
  • белье (12).

Авторы исследования отмечают, что в опросе приняли участие 504 жителя России в возрасте от 18 лет.

Также были названы самые желанные подарки на 8 Марта в 2023 году среди россиянок.

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