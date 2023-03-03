Молодые московские финансисты обсудили применение нейросетей в сфере инвестиций

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице в рамках заседания молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы молодые специалисты обсудили внедрение новых технологий на финансовом рынке. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На встрече с коллегами из Московской биржи мы уже наметили проект плана совместной деятельности. И первое заседание совета в новом году также решили провести на площадке Мосбиржи, — отметила заместитель руководителя городского департамента финансов Юлия Комкова.

В рамках заседания рассматривался вопрос применения нейросетей в качестве инвестиционных советников. Начальник управления по работе с розничными клиентами Мосбиржи Валерий Скотников добавил, что торговля в автоматическом режиме уже получила широкое распространение на биржевых площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев рассказал «Вечерней Москве», что в городе также активно развиваются медицинские технологии с искусственным интеллектом.