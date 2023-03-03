Названы районы Москвы, где дешевле всего арендовать квартиру

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Столичные районы Савелки, Старое Крюково и Матушкино являются самыми дешевыми с точки зрения аренды недвижимости. Самыми дорогими традиционно остаются центральные районы столицы — Арбат, Хамовники, Дорогомилово. Об этом рассказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

В самых дешевых районах цены за аренду не превышают 30 000 рублей. Самая низкая цена — 24,3 тысячи рублей.

Она добавила, что также к бюджетным по стоимости аренды жилья относятся районы Западное Бирюлево, Лосиноостровский, Ивановское, Северное Измайлово, Южное Бутово, Измайлово и Ярославский. В этих районах средняя цена однокомнатной квартиры составляет 30–35 тысяч рублей за месяц, передает РИАМО.

Спрос на покупку жилья в России в начале нынешнего года снизился более чем на треть. Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов рассказал, что в 2023 году число сделок на первичном рынке в Москве сократилось на 34 процента, в Подмосковье — на 38 процентов, передает Nation news.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.