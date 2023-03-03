Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими силами

Фото: t.me/wagnernew

Артемовск фактически окружен российскими силами. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

— Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска — прим «ВМ») — осталась одна дорога. Клещи сжимаются... Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, и их жизнь под Бахмутом коротка, — передает слова Пригожина Telegram-канал пресс-службы.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.