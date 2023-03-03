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Евгений Михайленко: Безопасность и досуг детей — одни из главных критериев выбора района при переезде

Араз Салехов
Город
Евгений Михайленко: Безопасность и досуг детей — одни из главных критериев выбора района при переезде
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Безопасность и возможность развития детей является одним из определяющих факторов выбора района для москвичей при переезде. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в рамках деловой конференции «Строительная отрасль: планы и перспективы».

Согласно исследованиям, людям важны разнообразие инфраструктуры своего района и доступность основных сервисов в шаговой доступности.

— В связи с этим именно комплексность развития городских территорий, обеспеченность, казалось бы, простыми, но необходимыми в повседневной жизни, сервисами и торговыми площадями, является залогом привлекательности и успеха того или иного района, — поделился он.

Кроме того, в качестве важного показателя эксперт выделяет возможность развития детей: качественное благоустройство с большим количеством игровых и спортивных площадок, наличие детских садов, общеобразовательных и специализированных досуговых школ, а также различных секций и кружков.

В столице проходит деловая программа «Строительная отрасль: планы и перспективы». В ее первый день состоялось обсуждение текущего состояния рынка недвижимости. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заверил, что столичный Стройкомплекс в текущем году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

Строительство Безопасность Москва Дети
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