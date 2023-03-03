Дерматозы и сахарный диабет: какие проблемы могут возникнуть у людей после землетрясения в Турции

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После землетрясения в Турции многие жители страны начали жаловаться на кожные заболевания и стресс. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как природный катаклизм может быть связан с возникающими у людей проблемами со здоровьем и какие еще последствия могут проявиться.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, кожа — большой человеческий орган, который находится на поверхности тела. Она также тесно связана со внутренней работой организма. Поэтому, если возникают какие-то изменения в окружающей среде, в первую очередь именно кожа сигнализирует о нарушениях работы органов:

— Нервные окончания выходят на поверхность кожи и при определенных заболеваниях. Предрасположенности могут спровоцировать такие заболевания, как дерматоз или нейродерматоз. Нарушения в работе нервной системы на коже проявляются в виде покраснений и зуда.

Еще одной причиной участившихся жалоб на кожные заболевания, по мнению Кондрахина, могла стать дисперсионная пыль, которая появилась после землетрясения:

— Люди, которые находились в эпицентре события, долгое время оставались без воды и в облаке дисперсионной пыли, а она забивает поры на коже. Самостоятельно им очень сложно очиститься, поэтому возникает зуд.

Он пояснил, что когда человек чешется, поры очищаются, но не всегда это работает правильно. Иногда может возникнуть повторное заражение из-за микробов под ногтями:

— Человек может пытаться очистить поры, а по итогу получает пиодермию — воспаление кожи, которое связано с образованием гнойных чешуек.

Также Кондрахин рассказал, что люди могут испытывать ухудшение самочувствия из-за повышенного стресса, который, в свою очередь, вызывает рецидивы сахарного диабета:

— При стрессе всегда повышается уровень сахара в крови, потому что организм как бы начинает подготовку к опасности и увеличивает количество глюкозы. Поэтому также появляется риск обострения сахарного диабета.