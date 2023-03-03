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Приметы и советы

Психолог Ланг дал советы по выбору подарка на 8 Марта

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ланг дал советы по выбору подарка на 8 Марта
Фото: Unsplash

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы по выбору подарков на 8 Марта.

— Если мы говорим про маму, то подарок должен быть связан с уютом. Например, хороший утюг, микроволновую печь, набор посуды. Может быть, новый комплект постельного белья, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Психолог отметил, что подарок для женщины-коллеги не должен быть дорогим, он может быть символическим. Лучше остановить свой выбор на букете цветов.

Непросто бывает подобрать подарок и для любимой девушки или жены. Психолог Ланг советует учесть интересы женщины и продемонстрировать ей любовь.

Аналитики «Авито» провели опрос и выяснили, что жители Москвы собираются подарить женщинам на 8 Марта. Согласно исследованию, 46 процентов жителей столицы планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 30 процентов — ювелирные украшения, передает RT.

Экономист Николай Захаров объяснил, почему дорожают букеты в преддверии Международного женского дня. По его словам, с каждым днем санкционные ограничения набирают все большие обороты, а значит, на импортные товары цены растут.

Подарки 8 марта Психология
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