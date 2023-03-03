Убийца из Новокузнецка открыл душу собутыльнику, который доложил о нем в полицию

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В Новокузнецке убийца во время застолья излил душу молодому собутыльнику, который тут же рассказал обо всем полиции. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта.

52-летний неоднократно судимый мужчина пригласил к себе в гости малознакомую пару с целью распития спиртного. В ходе застолья хозяин квартиры поссорился с гостями и зарезал обоих кухонным ножом.

После этого злоумышленник пригласил к себе 18-летнего молодого человека. В процессе употребления алкоголя мужчина признался гостю, что зарезал на кухне двоих людей. Собутыльник не стал сопереживать гражданину, а мгновенно выбежал на улицу, даже не захватив обувь и верхнюю одежду. Встретив первого же прохожего, молодой человек рассказал ему о преступлении и попросил вызвать полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела погибших уже через час после этого. Подозреваемого задержали в его квартире. Он не попытался скрыться или оказать сопротивление, так как был сильно пьян. Преступника отправили в ИВС, сообщил Telegram-канал «112».

Другого преступника алкоголь подвел при ограблении квартиры на юге столицы. Вор напился в процессе и уснул. Полиция нашла его спящим на стуле в центре комнаты.