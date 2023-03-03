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Реконструкция колокольни Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге завершится в конце года

Ирина Игнатенко
Общество
Реконструкция колокольни Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге завершится в конце года
Фото: Анатолий Цымбалюк/Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге выберут на тендере исполнителя, которому предстоит завершить начатые работы по восстановлению колокольни Николо-Богоявленского Морского собора.

Технический директор реставрационной компании Петр Щедрин рассказал, что последний раз памятник архитектуры федерального значения капитально ремонтировали в 1939 году.

Реставраторы начали ремонт с основания колокольни, им пришлось реставрировать кирпичную кладку и фасадную штукатурку, восстанавливать гранитные и известняковые плиты. Также были воссозданы утраченные решетки, реконструирована лепнина и деревянная резьба.

Щедрин добавил, что изначально ремонт и реконструкция оценивались почти в 114 миллионов рублей. Теперь стоимость выросла немногим более чем на 9 миллионов рублей, сообщает газета «Петербургский дневник».

Специалисты в процессе реставрации раскрыли живопись XVIII века в храме Святых апостолов Петра и Павла. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в понедельник, 30 января.

Реконструкция Культура Санкт-Петербург
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