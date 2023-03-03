Дерматолог Хохлова рассказала, как кожа реагирует на смену сезонов

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Переход из зимы в весну может быть чреват для кожи проблемами. С чем можно столкнуться, рассказала врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт центра инновационной медицины Альбина Хохлова.

Эксперт пояснила, что кожа, как и организм в целом, после зимы ослаблена, и сопротивляться весенним агрессивным факторам (ветер, осадки, перепады температур) из-за этого ей сложнее.

Не стоит также забывать о появлении солнца, которое атакует кожу ультрафиолетом, что вызывает стимуляцию процессов гликации. Из-за них на коже более отчетливо видны морщины, кожа теряет влагу и коллаген.

Наступление тепла еще и способствует активному функционированию сальных желез, что при обильном образовании жира может вызывать раздражение, появление угревой сыпи и нарушение гидробаланса кожи. Из-за солнца может появиться пигментация или сероватый оттенок, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой продукт необходимо включить в рацион для здоровой кожи. В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что принесет пользу для кожи, передает RT.

Состояние кожи зависит от ее типа, а он передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.