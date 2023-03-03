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Появились подробности об убийстве семейной пары на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности об убийстве семейной пары на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В квартире на юго-западе столицы, в которой обнаружили тела семейной пары, ранее уже умирал человек при странных обстоятельствах. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта.

Некогда помещение принадлежало родителям известного бизнесмена Евгения Чичваркина*. В апреле 2010 года в квартире при странных обстоятельствах погибла мать беглого предпринимателя. По официальной версии женщина ударилась головой об стол при падении и скончалась.

А в пятницу, 3 марта, в жилом доме на Ленинском проспекте нашли тела семейной пары, которая снимала квартиру. На месте преступления были обнаружены следы борьбы и пятна крови. Давность совершения преступления пока не установлена. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

* — внесен Министерством юстиции в реестр физлиц-иноагентов.

Москва Смерть Преступления Убийства Уголовные дела
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