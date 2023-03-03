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Сотрудники «Мосгаза» проверили свыше 250 тысяч газовых плит в многоквартирных домах

Араз Салехов
Город
Сотрудники «Мосгаза» проверили свыше 250 тысяч газовых плит в многоквартирных домах
Фото: shutterstock

Специалисты «Мосгаза» обследовали свыше 250 тысяч газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Техобслуживание проводим ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяем состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняем, — говорится в сообщении.

В столице газовыми плитами пользуются 1,8 миллиона семей. Дату визита специалиста в дом можно узнать на сайте АО «Мосгаз», через Telegram-бот и с помощью голосового помощника «Алиса», сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В начале января был опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве. Как стало известно, под видом мастеров в квартиру способны проникнуть мошенники. У настоящего сотрудника ведомства будет удостоверение АО «Мосгаз».

Генеральный директор журнала Строительство.ru Александр Гусев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как не нарваться на лжегазовщика.

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