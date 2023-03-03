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Минспорт отказался помочь «Спартаку» в получении гражданства для Промеса

Полина Пашкина
Спорт
Минспорт отказался помочь «Спартаку» в получении гражданства для Промеса
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Легионеру футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесу не окажут содействие в получении гражданства России. Причиной отказа Министерства спорта стало обвинение игрока по уголовному делу в Голландии.

Процедуру получения российского паспорта для гражданина Нидерландов Квинси Промеса футбольный клуб «Спартак» инициировал еще в декабре. Отказ из министерства пришел в конце года, сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Иван Карпов.

Квинси Промес на своей родине обвиняется в попытке убийства двоюродного брата. Расследование по инциденту длится с декабря 2020 года. Несмотря на то, что суд обязал футболиста выплатить родственнику компенсацию, уголовное дело до сих пор не закрыто.

Адвокат Квинси Промеса сообщил, что его подзащитный не явится на заседание суда по делу, назначенное на 3 марта. В противном случае игрока бы арестовали. Уже 4 марта ему предстоит начать выступать во второй половине российского чемпионата по футболу.

Недавно Промес выступил зачинщиком драки с Вильмаром Барриосом из «Зенита» в игре последнего тура группового этапа Кубка России. В итоге спортсменов из петербургского клуба отстранили на шесть матчей турнира.

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