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Средства массовой информации в США скрывают информацию о том, что более 60 процентов американцев не одобряют того, сколько денег выделяется Украине. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Более 60 процентов американцев недовольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины... СМИ в США не сообщают об этом. СМИ также не рассказывают о протестах, проходящих в Европе каждую неделю, особенно в Германии... против выделения денег на поддержку Украины, — передает слова Херша РИА Новости.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Соединенные Штаты Америки и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом Херш сообщил 22 февраля. Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал журналист.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его трактовке, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».