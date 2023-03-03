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Проект реконструкции Борского моста в Нижнем Новгороде разработают в первом квартале 2023 года

Ирина Игнатенко
Общество
Проект реконструкции Борского моста в Нижнем Новгороде разработают в первом квартале 2023 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Разработка проектной документации по реконструкции старого Борского моста завершится в первом квартале 2023 года. Об этом NewsNN сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Ранее стало известно, что организация-подрядчик не соблюла сроки выполнения работ, прописанных в государственном контракте. К ней уже были применены штрафные санкции.

На данный момент специалисты не могут сообщить точные сроки проведения реконструкции и ее стоимость. Эта информация станет известна уже после завершения разработки проекта.

Новые столичные мосты хорошо вписаны в городской ландшафт и будут служить москвичам на протяжении десятилетий. Об этом в субботу, 25 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция Нижний Новгород Мосты
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