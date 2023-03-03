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В США заявили, что следующим шагом Вашингтона по Украине станет эскалация конфликта

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что следующим шагом Вашингтона по Украине станет эскалация конфликта
Фото: Unsplash

У США нет других выходов, кроме как продолжать эскалацию конфликта на Украине. Об этом написал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

По его словам, Вашингтон поставляет Украине все более опасное оружие. Передача Киеву истребителей F-16 является вопросом времени, отмечает Рикардс.

Экс-советник ЦРУ подчеркивает, что последствия военной помощи стали для США и Европейского союза (ЕС) существенными. По его мнению, с ресурсами у западных стран уже начались проблемы.

— Дело в том, что западные арсеналы сильно истощились из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине. Европейские запасы изначально были невелики... Ситуация стала еще хуже, потому что дефицит нельзя быстро восполнить, — пишет Рикардс.

Накануне США анонсировали поставку новой военной помощи Украине. Список передаваемого вооружения огласят в пятницу, 3 марта.

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские СМИ скрывают истинное отношение граждан США к поддержке Украины. По информации журналиста, 60 процентов американцев не поддерживают позицию официального Вашингтона.

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