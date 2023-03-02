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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Фото: whitehouse

В пятницу, 3 марта, США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Завтра у США будет очередной пакет военной помощи Украине, — сказал он.

В очередной пакет помощи войдут боеприпасы и снаряды к видам вооружений, которые уже находятся у украинской армии, в частности РЗСО HIMARS и артиллерия, передает РИА Новости.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot еще не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины. Министр отметил, что военные продолжают проходить обучение для работы с иностранной техникой.

По информации CNN, Зеленский направит американскому правительству список необходимого вооружения. Отмечается, что Киев рассчитывает получить истребители F-16 «для ускорения окончания конфликта».

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