«Семья держит детей в жутких условиях»: жена Жигунова резко высказалась о Тепляковых

Фото: Скриншот с видео телеканала НТВ

Супруга актера Сергея Жигунова Виктория высказалась по случаю пополнения в семье Евгения и Натальи Тепляковых, дочь которых Алиса в 9-летнем возрасте поступила в МГУ. У пары на свет появился мальчик Сулейман.

Жигунова возмутилась тому, что семья из 10 человек с двумя котами живет в однокомнатной квартире. Дети не посещают школу, а Евгений Тепляков не работает. Поэтому семейство живет на пособия и социальные выплаты.

— Семья держит детей в жутких условиях. Почему органы опеки молчат? — написала девушка в личном блоге.

По мнению Жигуновой, все равнодушны к такой вопиющей ситуации. Она отметила внешний вид Натальи Тепляковой. По словам супруги актера, она выглядит измученной и несчастной.

— Начал ли уже Сулейман Тепляков грызть гранит науки и готовиться к поступлению в МГУ? — завершила Жигунова.

Знакомые семьи сообщили, что ребенка назвали в честь правителя Османской империи Сулеймана Великолепного. Еще один носитель необычного имени — восьмилетний Хеймдалль Тепляков, который, как и его сестра, уже сдал выпускной экзамен в школе.

Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, влияет ли жизнь в стесненных условиях на психику детей и как воспитать из них вундеркиндов.