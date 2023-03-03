Московские производители продуктов питания оценили рост объема производства, о котором заявил Собянин

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В столице по итогам 2022 года увеличилось производство продуктов питания на 6,1 процента. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам генерального директора предприятия по производству готовой еды «Твердь» Александра Рогова, Москва является регионом с огромной территорией и населением, где сконцентрированы существенные объемы финансов, производительной силы и средств производства.

— Предприятие, расположенное в Москве, имеет возможность привлекать высококвалифицированный персонал, в том числе на условиях аутсорсинга, — сообщил глава производства.

Ко всему прочему Рогов добавил, что «Твердь» может подключаться к коммуникациям и инженерным сетям в приоритетном порядке. Предприятие имеет большой выбор источников финансирования и обслуживания оборудования, поскольку все основные представительства находятся в Москве. Также Рогов отметил, что «Твердь» может получать значительную поддержку от городского руководства.

В свою очередь менеджер по маркетингу и коммуникациям производственной компании «Фуд Рев» Анна Юдина заявила, что их предприятие показало значимые результаты в 2022 году. На ситуацию не повлияли турбулентность и невозможность долгосрочного планирования.

— Мы вывели нашу продукцию в четыре федеральные сети, провели ребрендинг всего ассортимента и запустили две продуктовые линейки, — сообщила Юдина.

Кроме того, за 2022-й «Фуд Рев» нарастил производство здоровых шоколадных батончиков на 12 процентов — до 3,5 миллиона штук. Юдина отметила, что особенно важным моментом для компании стала победа их продукта в номинации «Лучшая полезная сладость» крупнейшей федеральной премии в сфере ЗОЖ и экологии Live Organic Awards.

Как отметил Сергей Собянин, сегодня в столице функционирует свыше 200 производителей пищевой продукции.