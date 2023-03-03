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Приметы и советы

В МТПП рассказали, как власти Москвы помогают производителям продуктов питания

Евгений Жуков
Город
В МТПП рассказали, как власти Москвы помогают производителям продуктов питания
Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики

В столице по итогам 2022 года увеличилось производство продуктов питания на 6,1 процента. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам зампредседателя комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию предпринимательства в АПК и гендиректора Petrova 5 Consulting Марины Петровой, в городе расположены два крупнейших молочных завода — Царицынский и Лианозовский комбинаты.

Предприятия ведут комплексную модернизацию своих производственных площадок. Кроме того, они занимаются наращиванием объемов выпуска продукции.

— Предприятия пользуются поддержкой города, например у них есть право применять льготную ставку налога на прибыль. Безусловно, это помогло ускорить реализацию инвестиционных планов компании, — заключила Петрова.

Наличие статуса промышленного комплекса позволяет предприятиям получать льготы по налогу на прибыль, а также недвижимое имущество и землю. Это в свою очередь способствует увеличению объема инвестиций в производственные линии. Подобная форма поддержки существенно повышает качество выпускаемой продукции, в частности детского питания.

В 2020 году московское руководство заключило с указанными молочными комбинатами офсетный контракт на поставку молока, творога, кефира и другой продукции. В рамках соглашения компаниям отвели два года на организацию производства в требуемых объемах.

Активному развитию городских молокоперерабатывающих предприятий также способствует близость к столичному рынку сбыта, который является наиболее привлекательным для российских компаний. Ко всему прочему, отечественные сельхозтоваропроизводители в последние годы занимаются наращиванием объемов выпуска сырого молока.

В свою очередь Сергей Собянин отметил, что рост производства произошел благодаря московским мерам поддержки промышленности.

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