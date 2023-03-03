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Приметы и советы

Дети-инвалиды погибших добровольцев смогут получать двойные пенсии

Евгений Силаев
Общество
Дети-инвалиды погибших добровольцев смогут получать двойные пенсии
Фото: assembly.spb.ru

Детям-инвалидам погибших добровольцев и призывников предлагается выдавать пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило ТАСС.

По информации агентства, соответствующий законопроект разработали и направили в правительство России депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди». В сопроводительных документах указаны категории граждан, имеющие право на льготы. Среди них, помимо детей добровольцев и призывников, значатся также космонавты и гражданские служащие.

— Законопроектом устанавливается возможность получения двух пенсий детьми-инвалидами граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) в период пребывания в добровольческих формированиях или умерших вследствие увечья или заболевания, — говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил создать специальный фонд помощи для участников спецоперации и их семей. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поставленная президентом России задача помочь семьям участников специальной военной операции будет выполнена безусловно. Позднее глава города подписал соответствующий указ.

Законы Пособия Дети Инвалидность
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