Дети-инвалиды погибших добровольцев смогут получать двойные пенсии

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Детям-инвалидам погибших добровольцев и призывников предлагается выдавать пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило ТАСС.

По информации агентства, соответствующий законопроект разработали и направили в правительство России депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди». В сопроводительных документах указаны категории граждан, имеющие право на льготы. Среди них, помимо детей добровольцев и призывников, значатся также космонавты и гражданские служащие.

— Законопроектом устанавливается возможность получения двух пенсий детьми-инвалидами граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) в период пребывания в добровольческих формированиях или умерших вследствие увечья или заболевания, — говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил создать специальный фонд помощи для участников спецоперации и их семей. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поставленная президентом России задача помочь семьям участников специальной военной операции будет выполнена безусловно. Позднее глава города подписал соответствующий указ.