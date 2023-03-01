Кабмин утвердил постановление о лечении добровольцев в военных медучреждениях

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Правительство России утвердило постановление, согласно которому участники добровольческих формирований смогут получать лечение в военных медучреждениях. Об этом в среду, 1 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помощь добровольцам будут оказывать на бесплатной основе. Они смогут обратиться за лечением в военно-медицинские части и организации, передает ТАСС.

В России началась работа по формированию поддержки участников специальной военной операции. Регионы смогут поддержать бойцов и членов их семей при помощи портала госуслуг.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому участники добровольных формирований получат право бесплатного проезда на общественном транспорте.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости введения «единого пакета» мер поддержки для мобилизованных участников специальной военной операции и добровольцев.