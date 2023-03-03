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Прокуратура проверяет приостановку подачи отопления в Долгопрудном

Степан Жирнов

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Прокуратура проверяет приостановку подачи отопления в Долгопрудном
Фото: shutterstock
Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проезд Карта всех событий

В подмосковном городе Долгопрудный в одном из жилых домов отключилось отопление. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, на отсутствие тепла в городскую прокуратуру пожаловались жители дома № 64 корпус 1 по Лихачевскому проезду. В короткие сроки сотрудники ведомства провели проверку, опросив собственников квартир, директора управляющей компании, а также сотрудников администрации городского округа Долгопрудный.

По результатам анализа полученных данных прокуратура указала управляющей компании на недостаточное качество предоставляемых коммунальных услуг. В связи с этим сотрудники фирмы проверили оборудование и выявили, что в доме плохо работал насос, из-за чего теплая вода не циркулировала. После замены механизма и его отладки отопление в дом вернулось.

— Вопросы обеспечения прав граждан в сфере теплоснабжения находятся на постоянном контроле прокуратуры, — подчеркнула Короткова.

Похожая история произошла в подмосковной Электростали. Местные жители жаловались на плохое отопление, и по данным обращениям правоохранительными органами была организована проверка.

Подмосковье Отопление Жалобы Проверки Долгопрудный
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