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Путин подписал указ о купленных у недружественных нерезидентов бумагах

Евгений Жуков
Политика
Путин подписал указ о купленных у недружественных нерезидентов бумагах
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта прошлого года. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 3 марта.

Речь, в частности, идет об акциях и облигациях федерального займа, купленных у недружественных нерезидентов и зачисленных на счет в отечественном депозитарии.

Указ устанавливает определенный порядок сделок с документами, если они влекут за собой переход права собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление.

Накануне глава государства внес в Государственную думу протокол изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности. Поправки предлагают закрепить совместную работу стран — членов организации в сфере биологической безопасности.

Также Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении предприятий, сорвавших государственный оборонный заказ в период военного времени.

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