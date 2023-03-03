В Шереметьеве рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заранее в связи со снегопадом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичном регионе в ближайшие выходные ожидаются снегопады, в связи с чем пассажиров аэропорта Шереметьево попросили заранее прибывать в авиагавань. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам также предложили воспользоваться наиболее надежным в подобных погодных условиях видом транспорта — поездом. «Аэроэкспресс» сможет доставить пассажиров до терминалов B и C.

Отправиться в Шереметьево поездом «Аэроэкспресса» можно с Белорусского вокзала или со станции «Окружная». В зависимости от выбранного пункта дорога займет 50 или 32 минуты соответственно, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Пассажирам «Аэроэкспресса» гарантируют возврат стоимости билетов при опоздании на рейс в случае, если на железной дороге произойдет внештатная ситуация.

В предстоящие выходные в Москве ожидается «зимняя сказка». С середины дня субботы и до вечера воскресенья в столице пройдут обильные снегопады. Сугробы к концу недели в Москве могут вырасти до 39 сантиметров.