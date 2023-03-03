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Донецкие врачи провели операцию в бронежилетах и касках

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Донецкие врачи провели операцию в бронежилетах и касках
Фото: gov.spb.ru

Донецкие врачи, извлекавшие мину из тела пациента, провели операцию в бронежилетах и касках. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков.

— Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. Слава богу, все прошло успешно как для раненого, так и для хирурга. Ничего не взорвалось, все остались живы, — рассказал Корольков

Операцию провели в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении. Из тела пациента извлекли взрыватель мины, мужчина чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении в Петровском районе запрещенных мин ПФМ-1 «Лепесток». Глава города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что мины «Лепесток» нельзя применять в вооруженных конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия.

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