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Крупный пожар произошел на топливном складе в Джакарте

Евгений Силаев
В мире
Крупный пожар произошел на топливном складе в Джакарте
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На топливном складе в столице Индонезии Джакарте произошел крупный пожар. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пожарная служба города.

Пожар произошел на складе компании Petramina, где хранится топливо. По данным экстренных служб, в результате пожара погибли три человека. В то же время местная газета Kompas сообщает о 14 погибших, ссылаясь на начальника штаба армии Дудунга Абдурахмана.

— На данный момент умерло 14 человек, это были взрослые. Пятеро лечились (пострадавшие) в больнице Харбор, 11 — в больнице Тугу, 15 — в больнице Мульясари и 11 — в больнице Коджа, — цитирует издания Абдурахмана.

Накануне стало известно, что в Гонконге загорелся 42-этажный небоскреб. На кадрах, снятых очевидцами, было видно, что огонь охватил верхушку здания. Кроме того, на землю падали обломки строения.

В этот же день порядка 20 миллионов жителей Аргентины остались без света в связи с пожаром. Возгорание затронуло линии электропередачи, что привело к отключению электричества в ряде провинций страны. На протяжении нескольких дней в Аргентине фиксируется аномальная жара.

Индонезия топливо Пожары
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