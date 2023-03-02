В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб
В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.
Согласно информации местных СМИ, уже известно о двух пострадавших при происшествии. Также в Сети появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что верхушка здания полностью охвачена огнем. При этом пламя медленно опускается вниз по небоскребу.
Из-за загоревшихся лесов на землю и автомобили падают обломки строения, передает Telegram-канал «Москва 24».
12 февраля спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити». Тогда на четвертом этаже здания загорелись строительные материалы.
Позже МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара. Для борьбы с огнем на место прибыло 15 единиц техники и 50 спасателей. По информации ведомства, площадь пожара достигала 100 квадратных метров.