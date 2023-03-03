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В США допустили возможность восстания ВСУ против Зеленского

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США допустили возможность восстания ВСУ против Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Украинские военные могут взбунтоваться против президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему лучше сдаться. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

— Если Зеленский продолжит военные действия, то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей, — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик считает, что Украина уже проиграла. При этом Риттер подчеркивает, что Вашингтон не раз предупреждал Зеленского о необходимости начать переговоры и о том, что запасы вооружения на исходе.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские СМИ скрывают истинное отношение граждан США к поддержке Украины. По информации журналиста, 60 процентов американцев не поддерживают позицию официального Вашингтона.

В США призвали Украину самой платить за поставляемые ей вооружения. Что кроется за этим заявлением и когда официальный Киев начнет рассчитываться с долгами, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.

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