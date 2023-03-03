Фото: Автопортрет, 1874, Уффици, Флоренция / public domain

Метрополитен-музей в Нью-Йорке второй раз за месяц изменил подпись к картине «Корабль в лунном свете» художника Ивана Айвазовского, имеющего имя при рождении — Ованнес Айвазян. В культурном учреждении указали на армянское происхождение мариниста.

— Привязанность художника к океану началась на его родине, в черноморском порту Феодосия в Крыму, тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину. Будучи членом давней армянской общины города, — говорится в описании полотна.

Примечательно, что в декабре 2021 года на сайте галереи не было никакой аннотации к картине, выставленной в ее собрании, а самого Айвазовского указывали как русского. Однако в феврале текущего года музей дополнил подпись — Айвазовский был назван украинским художником.

В связи с этим председатель региональной армянской национально-культурной автономии Георгий Акопян заявил в эфире «Крым 24», что у армянской общины Крымского полуострова есть однозначная позиция по этому поводу — Айвазовский родился в армянской семье в Феодосии Таврической губернии Российской империи и никак не может быть украинцем.

19 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций, посвященных выдающимся деятелям культуры страны. Героем первой лекции о культуре Франции стал великий русский поэт Александр Пушкин. Захарова назвала подобные попытки изменить происхождение писателя «новой ненормальностью».