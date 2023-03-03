Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский рассмеялся после слов о территориальной целостности Украины

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский рассмеялся после слов о территориальной целостности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать смех после слов латвийского коллеги Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности страны после победы ВСУ. Соответствующее видео появилось в пятницу, 3 марта.

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины, — заявил Левитс, чьи слова приводит РИА Новости.

После этих слов Зеленский посмотрел на президента Латвии с улыбкой, а затем рассмеялся. Уже через несколько секунд глава украинского государства снова сделал серьезное лицо.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер посоветовал Зеленскому сдаться. По его мнению, после ряда неудач на фронтах солдаты ВСУ могут взбунтоваться против своего президента.

В США призвали Украину самой платить за поставляемые ей вооружения. Что кроется за этим заявлением и когда официальный Киев начнет рассчитываться с долгами, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Алексей Живов.

Украина Владимир Зеленский смех
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте