Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать смех после слов латвийского коллеги Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности страны после победы ВСУ. Соответствующее видео появилось в пятницу, 3 марта.

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины, — заявил Левитс, чьи слова приводит РИА Новости.

После этих слов Зеленский посмотрел на президента Латвии с улыбкой, а затем рассмеялся. Уже через несколько секунд глава украинского государства снова сделал серьезное лицо.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер посоветовал Зеленскому сдаться. По его мнению, после ряда неудач на фронтах солдаты ВСУ могут взбунтоваться против своего президента.

В США призвали Украину самой платить за поставляемые ей вооружения. Что кроется за этим заявлением и когда официальный Киев начнет рассчитываться с долгами, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Алексей Живов.