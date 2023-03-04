Конфискованные активы Януковича передали в управление фонда госимущества Украины

Фото: Youtube / BBC News

Украинское правительство передало в управление фонда госимущества (ФГИ) конфискованные активы экс-президента республики Виктора Януковича. Об этом сообщили в пятницу, 3 марта, в пресс-службе ведомства.

— Кабинет министров передал в управление фонда госимущества конфискованные активы Виктора Януковича, в том числе на территории правительственной резиденции Межигорье, — сказано в сообщении.

Уточняется, что фонду были переданы в управление квартира и два парковочных места в Киеве, жилой дом, три здания, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, две машины Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100 и судно марки «Бриг».

— ФГИ поручено принять эффективные управленческие решения в отношении данных объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду, — добавили в ведомстве.

Также ФГИ передали центр отдыха и здоровья, гостинично-ресторанный комплекс, два жилых дома в Киевской области, предприятия «Танталит» и «Дом Лесника», сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при Викторе Януковиче. Об этом 4 февраля сообщило издание «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.