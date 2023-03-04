Посольство: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

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Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году для того, чтобы подготовить своих граждан к конфронтации с Российской Федерацией. Об этом сообщается в заявлении российского посольства в Британии.

— В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который был на тот момент в отношениях между нашими странами. Теперь мы понимаем, что Лондон не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить население и своих союзников к конфронтации, которая сейчас на Украине перешла в военно-политическую плоскость, — сказано в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что «за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены властями Британии, которые наотрез отказались от предложенного РФ сотрудничества, и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес российских властей».

— С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были только «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию РФ, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Министерство иностранных дел Великобритании была направлена нота с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей. Посольство России в Соединенном Королевстве подчеркнуло, что не перестанет «добиваться от Британии ответов на правомерные и обоснованные вопросы».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в РФ. Москва много раз опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позже британская прокуратура предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения в покушении на убийство Скрипалей. При этом правоохранительные органы не смогли предоставить доказательства причастности Москвы к делу Скрипалей.