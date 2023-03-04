Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Apple приостановила гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России

Юлия Курганова
Технологии
Apple приостановила гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России
Фото: Unsplash

Компания Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ, мобильных телефонов iPhone это пока не касается. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили агентству «Интерфакс» в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple.

Сервисный центр Fixed.one ранее сообщил, что производитель разослал письмо, где уведомил о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов.

В службе поддержки Apple заявили, что из-за ограничения поставок в Россию, в том числе, запасных частей гарантийное сервисное обслуживание iPad и MacBook «прекратилось на данный момент». На какой срок оно приостановлено, не уточняется.

В нескольких сервисных центрах техники Apple тоже сообщили о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad.

При этом в пресс-службе re:Store заявили, что компания не обладает информацией о приостановке гарантийного обслуживания.

— re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети, как этого требует законодательство, — сообщили в компании «Интерфаксу».

Компания Apple сможет выпустить полностью безрамочный смартфон не ранее 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило корейское издание TheElec.

СМИ обслуживание Россия Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте