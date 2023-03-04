Inews: На Украине погиб еще один британский наемник

Фото: president.gov.ua

Еще один наемник из Великобритании погиб в феврале на Украине. Об этом сообщило издание Inews.

— Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце. Британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле 2022 года, — сказано в статье.

Уточняется, что наемник был участником интернационального легиона Украины.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель наемника на Украине.

— Мы поддерживаем семью британца, который погиб на Украине, — приводит газета слова представителя внешнеполитического ведомства.

Американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ и национальном батальоне «Карпатская Сечь». Об этом 28 февраля сообщил телеканал RT. В интервью боец рассказал, что у него изначально был план по сбору информации во время службы в украинских войсках. Макинтайр сообщил, что ему удалось собрать и предоставить российским военным важную информацию.