Вильфанд предупредил о мокром снеге и гололедице в Москве на выходных

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Снег, мокрый снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидаются в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На выходных будет очень низкое атмосферное давление — около 725-730 миллиметров ртутного столба. Это не рекорд, но близко к нему. Поэтому будет облачно, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, но будет и мокрый снег, порывы ветра в субботу будут достигать 11 метров в секунду, в воскресенье — 15 метров в секунду, — сообщил он.

Синоптик добавил, что в выходные будет гололедица. Температура днем 4 марта прогнозируется 0-2 градуса мороза, 5 марта — минус 1-плюс 1 градус.

— Погода теплая, но весна еще не пришла, а только стучится. Такая температура на 1,5-2 градуса выше нормы, — рассказал Вильфанд ТАСС.

Уже в эти выходные Москву ожидает настоящая «зимняя сказка». Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Сугробы в столице к концу этой недели вырастут до 39 сантиметров. Также в городе ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на барическое дно в ночь на воскресенье, 5 марта.