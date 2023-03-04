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Политика Соединенных Штатов, проводимая ими в 90-е годы, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на нынешнюю международную политическую обстановку. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Он считает, что украинский конфликт отражает напряженные отношения между Америкой и Российской Федерацией в течение нескольких десятилетий. США могли внести свой вклад в предотвращение возникших проблем, но они упустили данную возможность из-за видения американскими лидерами своего положения на мировой арене после 1991 года.

— Они были уверены в однополярности мира и в том, что Америка может делать все, что вздумается, включая размещение военных баз где угодно и когда угодно, заключение и расторжение договоров по своему желанию без каких-либо серьезных последствий, — заявил Сакс в интервью изданию New Yorker.

Также он отметил, что одной из ключевых ошибок стало расширение Североатлантического альянса. Многие американские политики, по словам экономиста, считали этот шаг «фатальной ошибкой».

Кроме того, бомбардировка Сербии силами блока и дальнейшее расширение НАТО, тоже негативно повлияли на отношения США и РФ. Сакс отметил, что американский президент Буш провел семь волн расширения блока, последней из которых стала попытка ввести в альянс Грузию и Украину, что поставило Америку «на путь войны с Россией».

Высказываясь об украинском конфликте, профессор также упомянул о влиянии Штатов на госпереворот 2014 года.

Бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning написал, что у США нет других выходов, кроме как продолжать эскалацию конфликта на Украине.