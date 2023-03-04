Астрологи назвали три знака зодиака, которые встретят большую любовь в марте

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Астрологи сообщили, какие знаки зодиака ждут изменения в личной жизни в марте этого года. По их словам, три представителя зодиакального круга обретут свою любовь и личное счастье.

Одинокие Тельцы давно хотят романтики и обнимашек, и их активный поиск партнера в первый месяц весны обязательно увенчается успехом. Не исключено, что придется пересмотреть старые привычки и, возможно, изменить образ жизни. Но подобные метаморфозы будут приятными.

Близнецы будут купаться в море позитива в марте, чем привлекут внимание противоположного пола. Весьма благоприятными дли нах будут и дальние поездки. Очевидно, что именно там их ждет судьба, которая сделает их счастливыми.

Рыб в марте ждет непростой, но судьбоносный в плане личных отношений период. Тех, кто находится в длительных отношениях, ждет серьезная проверка на прочность. Причем не стоит расстраиваться, так как любой исход этого испытания будет только на пользу. Если отношения сохранятся, то станут еще крепче, а если разрушатся, то будут началом пути к истинному счастью. У тех, кто одинок, есть шансы найти свою любовь. Главное — не нужно отказываться от шансов и знаков судьбы, сообщает издание «Московский комсомолец».

Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известными астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.