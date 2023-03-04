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Гассиев нокаутировал Балогуна и стал обладателем пояса WBA Inter-Continental

Никита Худяков
Спорт
Гассиев нокаутировал Балогуна и стал обладателем пояса WBA Inter-Continental
Фото: pixabay.com

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в рамках боксерского вечера, прошедшего в Ереване в субботу, 4 марта.

Российский спортсмен завершил бой досрочной победой нокаутом во втором раунде. Таким образом Гассиев стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Для россиянина эта победа стала 30-й в профессиональном боксе. 23 поединка ему удавалось закончить нокаутом. Также на счету Гассиева одно поражение. Балогун потерпел первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американского спортсмена было 20 побед, 15 из которых он одержал нокаутом.

Перед боем команду Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке.

10 февраля серебряный призер Олимпийских игр 1988 года по боксу Рой Джонс — младший возмутился отказом американской сборной от участия в чемпионате мира по боксу из-за допуска к состязаниям спортсменов из России. По его словам, это решение было принято руководством, а не самими боксерами.

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