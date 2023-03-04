Свыше 30 миллионов пассажиров перевезли автобусы в Зеленограде за 2022 год

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Автобусы в Зеленограде за 2022 год перевезли больше 30 миллионов пассажиров. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Жители Зеленограда пользуются наземным транспортом для поездок внутри округа, а также чтобы добраться до ближайших станций метро. Сегодня зеленоградский автобусный парк насчитывает около 800 водителей и почти 350 автобусов. Они ходят по 43 маршрутам, 32 — по территории ЗелАО. В 2022 году автобусы перевезли больше 30 миллионов пассажиров, — сказал он.

В ЗелАО были обновлены все остановки, для пассажиров установили современные павильоны, которые защищают от ветра и дождя. Также в округе располагается один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве — «Зеленоград — Крюково», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что в 2023 году завершится реконструкция вокзала Зеленоград — Крюково, который станет конечной станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Также глава города поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена», который расположится в девятом микрорайоне Зеленограда. Согласно планам строительства, объект должен начать работу в апреле 2023 года.