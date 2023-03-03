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Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Евгений Силаев
Город
Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В 2023 году завершится реконструкция вокзала Зеленоград — Крюково, который станет конечной станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, вокзал будет представлять собой современный транспортно-пересадочный узел, разработанный по уникальному проекту. Для пассажиров пересадка с поезда на автобусы займет всего три минуты, подчеркнул Собянин.

— Открытие третьего диаметра даст мощный импульс развитию ЗелАО, — заявил Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена», который расположится в девятом микрорайоне Зеленограда. Согласно планам строительства, объект должен начать работу в апреле 2023 года.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы. Глава города выделил три района — Отрадное, Южное и Северное Медведково, в которых сегодня проживают порядка 400 тысяч человек.

Вокзалы Сергей Собянин Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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