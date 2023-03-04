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Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южнодонецком направлении

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южнодонецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в российском оборонном ведомстве.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе инспекции Шойгу заслушал доклад офицеров штаба и командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям войск. Кроме того, Шойгу обратил внимание на условия безопасности размещения личного состава, а также на работу тыловых и медицинских подразделений, передает Telegram-канал «Минобороны России».

1 марта министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25, а также вертолета Ми-8. Техника противника была поражена в ходе боев в районе населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике.

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