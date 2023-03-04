Жители двух домов по реновации переедут в новостройку в Зеленограде

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Старом Крюкове жителям домов начинают выдавать уведомления о переезде в новостройку на Солнечной аллее по программе реновации. Об этом в субботу, 4 марта, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка состоит из четырех секций общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. В отделке фасада здания использованы белые, серые и оранжево-коричневые фиброцементные плиты, — рассказал он.

Также во дворе дома оборудована спортивная и детская площадки, места для отдыха. В новостройке находится 227 квартир с улучшенной отделкой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, для горожан, приступающих к переезду, откроется центр информирования по переселению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.