Прокуратура контролирует обстоятельства смертельного обрушения в ЖК на улице Лобачевского

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Лобачевского, 114 Карта всех событий

Прокуратура контролирует обстоятельства обрушения железной опалубки в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 4 марта.

— По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции, — сказала она.

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Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие решений по данному факту.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского в 3:00 часа ночи 4 марта. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. На поиск пострадавших выехала кинологическая служба. В ходе проверки собаки не обнаружили признаков людей.