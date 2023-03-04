Собянин: После благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка появится уютный парк у воды

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице продолжается благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы провели опрос местных жителей о том, каким они видят парк рядом с домом. Москвичам интересны физкультура и спорт, прогулки с собакой, игры с ребенком на детской площадке, отдых и общение на свежем воздухе, — отметил глава города.

Мэр добавил, что исходя из этого был разработан проект благоустройства, предусматривающий создание новых площадок и функциональных зон, а также устранение препятствий для прохода горожан.

Кроме того, на склонах оврагов будут обустроены зоны тихого отдыха и видовые площадки, с которых можно рассмотреть пейзажи речных долин. Также около станции метро «Зябликово» создадут зону для активного вида спорта, в которую будут включены памп-трек, скейт-парк и площадки для командных игр, написал Собянин в своем блоге.

Сергей Собянин недавно рассказал о благоустройстве парков, скверов и мест для отдыха в Зеленограде. По словам мэра, между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе местные спортсмены могут комфортно играть в регби. На данном объекте предусмотрены трибуны для зрителей и удобные раздевалки. Общая площадь работ в городе составила больше 180 гектаров.