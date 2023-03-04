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Проектный офис «Молодежь Москвы» объединил более трех миллионов молодых людей

Никита Худяков
Город
Проектный офис «Молодежь Москвы» объединил более трех миллионов молодых людей
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В марте этого года проектный офис «Молодежь Москвы» отмечает трехлетие с момента создания. Об этом в субботу, 4 марта, рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— «Молодежь Москвы» — это яркие и целеустремленные ребята, которые привыкли творить и созидать, специально для них три года назад был открыт наш проектный офис. Мы стремимся создать для ребят комфортную среду, где каждый может быть тем, кем он захочет, — рассказала она.

По ее словам, ни одно крупное молодежное мероприятие в столице не проходит без участия проектного офиса. В настоящее время «Молодежь Москвы» сотрудничает со средними специальными и высшими учебными заведениями города. В университетах проходят дни проектного офиса, на которых студенты подробнее узнают о деятельности организации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что уже несколько лет в столице работают образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке». По его словам, на таких занятиях учителя выбирают новые увлекательные форматы — эксперименты и открытые диалоги для изучения различных дисциплин.

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