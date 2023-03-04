Стоматолог назвал причины, по которым никогда нельзя чистить зубы под душем

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Большинство людей живут в постоянной спешке и привыкли чистить зубы по утрам во время душа, пишет британское издание The Sun. Стоматолог Пайал Бхалла объяснил, чем плоха эта привычка и почему стоит отказаться от нее раз и навсегда.

Причины, по которым никогда не следует чистить зубы в душе:

Горячая вода портит зубную щетку

Горячий душ может разрушить щетину зубной щетки, что сделает ее менее эффективной, предупредил специалист.

Перекрестное загрязнение

Использование одного и того же источника воды для чистки рта и тела приведет к перекрестному загрязнению. По словам эксперта, есть опасность, что микробы с других частей тела попадут в рот, что потенциально может поставить под угрозу иммунную систему.

Бактерии других членов семьи также могут оказаться на зубной щетке. Влажные и теплые условия в душе идеальны для их размножения.

Бактерии могут накапливаться

В насадке для душа накапливаются бактерии. Они попадают на щетку во время чистки зубов, что увеличивает риск заражения болезнями.

Оставлять зубную щетку в душе категорически запрещено, так как на ней будут плодиться бактерии, что может привести к проблемам со здоровьем полости рта.

— Лучше всего хранить щетку в сухом и чистом месте вдали от потенциальных источников загрязнения, таких как унитаз или раковина, — объяснил эксперт.

Большой расход воды

Кажется, что, объединив два утренних ритуала, вы сократите потребление воды. Но, по словам Пайала, это не так. Если оставить воду включенной во время чистки зубов, экономить точно не получится.

Дантист посоветовал чистить зубы не менее двух раз в день и использовать зубную нить.