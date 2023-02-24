Уксус, карамель и хлеб: продукты, которые портят эмаль зубов

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Некоторые продукты губительно действуют на эмаль зубов. О том, с какой едой и напитками стоит быть осторожнее, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

Газированные напитки

В первую очередь к продуктам, которые портят эмаль, необходимо отнести, конечно же, напитки. Несмотря на то что врачи настоятельно рекомендуют пить больше простой негазированной воды, большинство отдает предпочтение сладким напиткам — всевозможным лимонадам, газировкам, квасам и так далее.

Эти напитки содержат огромное количество сахара и кислот — таких как яблочная, лимонная, ортофосфорная. Все это способствует разрушению эмали и вызывает необратимые повреждения твердых тканей зубов. Все эти изменения довольны характерны, поэтому врачи-стоматологи их легко отличают от каких-либо других повреждений.

Свежевыжатый сок

Что же касается свежевыжатых соков, которые, с одной стороны, полезны, так как содержат витамины и микроэлементы, то тут все не так однозначно. И даже есть определенное правило, которое гласит: чем кислее сок, тем сильнее он может повредить эмаль.

Наиболее «разрушительными» по своему действию на зубы можно считать яблочный, апельсиновый и другие цитрусовые соки. Меньшую опасность для эмали представляют морковный и персиковый варианты.

Однако в любом случае при ежедневном употреблении соки рекомендуется пить через трубочку, а в некоторых случаях даже разбавлять простой негазированной водой (50/50), чтобы кислота не вымывала кальций из зубов.

Чай и кофе

Также разрушительным действием на зубы обладают кофе и чай, так как окрашивают эмаль и становятся причиной появления пятен на поверхности зубов. Причем, согласно исследованиям, зеленые сорта чая еще более разрушительны для эмали, чем черные, хотя не окрашивают зубы. Поэтому злоупотреблять этими напитками не стоит.

Жевательные конфеты

Весьма не полезны для зубов жевательные конфеты, так как имеют свойство прилипать к зубам, попадать в межзубное пространство, становясь источником кариеса.

Опасна также и карамель, которую необходимо долго рассасывать, а это создает во рту кислую среду для размножения бактерий.

Уксус

Если вы заботитесь о здоровье зубов, с осторожностью нужно относиться к различным соленьям, так как в их составе в большом количестве присутствует уксус, негативно воздействующий на эмаль и разрушающий зубы.

Хлеб и картофель

Еще одной группой продуктов, которые могут способствовать появлению кариеса, являются популярные углеводы — белый хлеб и все его производные, в том числе выпечка, и картофель и его производные (например, чипсы).

В картофеле содержится крахмал, который создает благотворную среду в полости рта для размножения бактерий. То же самое можно сказать о любой выпечке. Если говорить конкретно о чипсах, то они часто прилипают к зубам, а это значит, что они также попадают в межзубное пространство.

Что еще вредит зубам

Еще один источник вреда для эмали зубов — это перепад температуры (например, при употреблении мороженого с горячим напитком). Контраст температуры часто вызывает трещины на эмали, в которых со временем могут накапливаться микроорганизмы.

Образование трещин на эмали приводит к появлению сколов на зубах и их разрушению. Также сочетание горячей пищи и холодного напитка, или наоборот, наносит вред слизистой и становится причиной такого заболевания ротовой полости, как стоматит.