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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что вел с украинской стороной «многообещающие» переговоры на тему строительства на Украине завода по производству танков. Об этом он рассказал в интервью изданию Rheinische Post.

По его словам, примерная стоимость проекта оценивается в 200 миллионов евро. Кроме того, Паппергер выразил надежду на решение данного вопроса в ближайшие несколько месяцев.

Глава Rheinmetall отметил, что Киеву для победы необходимо от 600 до 800 танков, поэтому даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера, то этих поставок все равно не хватит, передает РИА Новости.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации.

Французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари выразил мнение, что поставки танков с Запада не помогут Вооруженным силам Украины. Он добавил, что российская армия не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения, а 200 или 300 поставленных ВСУ танков не смогут изменить соотношение сил.